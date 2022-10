Sorpreso con quasi 2kg di marijuana, minaccia gli agenti: arrestato spacciatore Fermato dalla polizia giudiziaria in servizio a Battipaglia, con il supporto di un'unità cinofila

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale: per questo è stato arrestato un giovane, C.F. le sue iniziali, nella giornata di ieri.

L'uomo è stato fermato dalla polizia giudiziaria in servizio a Battipaglia, con il supporto di un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Salerno.

L'arresto

C.F. è stato beccato, in flagranza di reato, in possesso di due grossi contenitori in plastica nei quali era stata nascosta della marijuana, del peso di circa 1700 grammi, nonché tutto l'occorrente per la lavorazione della droga, da vendita al dettaglio e all'ingrosso.