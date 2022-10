Canadair disperso sull'Etna: uno dei due piloti è salernitano Si tratta del 62enne Roberto Mazzone, volontario di Soccorso Amico

E' salernitano uno dei due piloti coinvolti nell'incidente dell'aereo canadair precipitato sull'Etna, durante un'operazione di spegnimento di un incendio. Si tratta del 62enne Roberto Mazzone, volontario dell'associazione Soccorso Amico di Salerno. La scena è stata ripresa da un video degli uomini della Forestale che stavano filmando con il cellulare il lavoro.

La ricostruzione dell'incidente sull'Etna

Il canadair era impegnato in un'operazione di spegnimento di un incendio sviluppatosi sul monte Calcinera, nel territorio di Linguaglossa, in provincia di Catania. Era al lavoro da diverse ore ed era partito da Lamezia Terme. A un certo punto, per cause ancora non chiare, il mezzo ha perso quota, toccando con la carena il costone roccioso della montagna. Da lì l'esplosione e le fiamme che hanno totalmente avvolto il piccolo velivolo.

I due piloti a bordo del canadair, tra loro anche il 62enne Roberto Mazzone, sono ancora ufficialmente dispersi. Le salme non sono state reuperate, è molto improbabile siano riusciti a sopravvivere al violento schianto.