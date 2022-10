Sicurezza e confronto: il questore Conticchio visita i comuni del Salernitano I primi incontri si sono svolti a Sapri e Vibonati con una proficua interlocuzione con i sindaci

Ascoltare le richieste del territorio per avvicinare i cittadini alle istituzioni: questo l'obiettivo alla base del "viaggio" che il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha messo in campo andando a visitare una serie di comuni della provincia.

Visite istituzionali per far sentire la presenza della Polizia di Stato anche in quelle realtà territoriali più lontane e periferiche.

L'iniziativa

L’iniziativa ha lo scopo dichiarato di aprire uno spazio di confronto e di ascolto sulle problematiche della sicurezza, in un’ottica di partecipazione condivisa e di prevenzione dei reati.

I primi comuni visitati

Gli incontri sono cominciati ieri, giovedì 27 ottobre, con le visite nei Comuni di Sapri e di Vibonati, dove il Questore ha avviato una proficua interlocuzione con i rispettivi sindaci, Antonio Gentile e Manuel Borrelli, che a loro volta hanno mostrato disponibilità e apprezzamento per l’innovativa iniziativa, che avvicina i cittadini alle istituzioni.