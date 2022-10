Bara sequestrata nel cimitero di Agropoli: potrebbe essere quella di Picariello La salma, trafugata tre anni fa, potrebbe appartenere al giovane morto in un incidente nel 2006

Potrebbe essere la salma di Pasquale Picariello, deceduto nel 2006 in un tragico incidente stradale, quella rinvenuta ieri mattina nel cimitero di Agropoli in loculo senza nome. La salma è stata subito sequestrata, indagini in corso da parte dei carabinieri.

La scoperta

La salma fu trafugata tre anni fa da ignoti, nella notte tra il 12 ed il 13 ottobre. Ieri mattina, il colpo di scena durante alcune operazioni di routine da parte degli addetti ai servizi cimiteriali. Una bara senza nome, infatti, è stata rinvenuta in un loculo. Subito, dunque, è scattato il collegamento con Pasquale Picariello, deceduto il 6 maggio del 2006 in un tragico incidente stradale avvenuto sulla litoranea al confine tra Agropoli e Capaccio Paestum. Addirittura, quindi, la salma potrebbe essere rimasta sempre all'interno del cimitero nonostante le varie ipotesi fatte in quei giorni.

Il sequestro

La salma è stata sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Agropoli che indagano sui fatti. Bisognerà procedere all'apertura della bara per verificare se i resti all'interno appartengono effettivamente al ragazzo. Analisi specifiche dovranno essere effettuate anche sulla bara per trovare eventuali tracce ed impronte utili alle indagini.