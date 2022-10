Rapina armata in un supermercato a Salerno: ferito dipendente, ingente bottino L'uomo, prima di fuggire, si è fatto consegnare anche le immagini registrate dalla videosorveglianza

Serata di paura a Salerno. Malviventi ancora in azione nella zona orientale della città. Intorno alle 21, nel quartiere Pastena, si è verificara una rapina in un supermercato in via Rocco Cocchia.

La rapina

Un uomo con il volto coperto e, sembrerebbe, armato di pistola ha fatto irruzione all'interno dell'attività e, dopo aver colpito alla testa un dipendente di 26 anni, si è fatto consegnare i soldi contenuti nelle casse.

Inoltre, sempre sotto minaccia, ha ottenuto anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per poi darsi alla fuga, senza lasciar traccia.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato ed i sanitari del 118 che hanno preso in cura il dipedente. Fortunatamente, il ferito ha riportato lievi lesioni e le sue condizioni di salute non sono gravi.

Indagini in corso per cercare di risalire all'autore della rapina, ascolata la testimonianza del dipendente.