Salerno, mercatini di Natale: archiviata l'inchiesta a carico di Dario Loffredo Lo ha reso noto l'avvocato Giovanni Annunziata

Archiviata l'inchiesta sui mercatini di Natale a carico di Dario Loffredo, già assessore del Comune di Salerno e attuale presidente del Consiglio comunale. Lo ha reso noto l'avvocato Giovanni Annunziata che, attraverso una nota, ha ripercorso le tappe della vicenda.

La vicenda

«Fu la stessa Procura a notificare un avviso di garanzia a Loffredo, nel novembre 2021, nel quale si contestavano presunte condotte illecite finalizzate ad influire sulla individuazione del contenuto del bando pubblico per la realizzazione dei mercatini di Natale 2016, emanato dal Comune di Salerno il 10/10/2016. Immediatamente dopo la notifica, nell’interesse di Loffredo, ho chiesto che venisse sottoposto ad interrogatorio innanzi ai sostituti procuratori Valenti e Cosentino. In quell’occasione, il mio assisto fu preciso nell’interpretare ogni singola intercettazione telefonica e spiegarne il reale significato. Il tutto fu, poi, successivamente elaborato in una memoria difensiva depositata innanzi ai pubblici ministeri, attraverso la quale la stessa difesa è riuscita a dare un utile contributo documentale, al fine di meglio comprendere l’intera vicenda oggetto di indagine. All’esito di tale attività e dopo ulteriori indagini effettuate dalla Procura di Salerno, è stata la stessa Procura a ritenere che gli elementi acquisiti avvaloravano la tesi difensiva».

«Esclusi gli elementi collusivi»

Per Annunziata «è stato dimostrato che tutto ciò che emergeva dalla intercettazioni, andava letto ed interpretato come elemento di trasparenza, posto a garanzia della terzietà e neutralità della condotta della Pubblica Amministrazione, rispetto alla scelta dei contraenti che, di fatto, hanno partecipato alla gara per l’assegnazione dei mercatini di Natale, escludendo - in tali interlocuzioni - l’elemento collusivo tipico della fattispecie contestata. La Procura, dopo aver vagliato tutti gli elementi istruttori ha, quindi, avanzato richiesta di archiviazione nei confronti del mio assistito. Analogamente, il gip ha accolto tale richiesta ed ha, pertanto, emesso decreto di archiviazione, con il quale si è conclusa definitivamente la vicenda legata all’assegnazione dei mercatini di Natale, riguardanti il Comune di Salerno».

Loffredo: «Ero in pace con la mia coscienza»

Dopo l'archiviazione Loffredo ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i social.

«Confesso, ho riflettuto molto prima di scrivere questo post. Ma poi ho ritenuto necessario farlo. Il 25 ottobre è stata accolta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Salerno nei miei confronti in merito all'inchiesta sui mercatini di Natale. Sono ed ero in pace con la mia coscienza, ma questa situazione ha creato in me ansie e tensioni che sono proprie di chi sa di vivere nel giusto e di provare, quotidianamente, a essere una persona capace di tendere la mano e di vivere sempre alla luce del sole. Come diceva Kant, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Si sa, non possiamo piacere o essere apprezzati da tutti, ma tra mille difetti che come ogni essere umano ho, non mi riconosco quello della mancata trasparenza. Per questo ho scelto di scrivere. Principalmente per ringraziare chi mi è stato vicino in questi mesi. Mia madre, i miei amici storici e quelli ritrovati, il mio avvocato Giovanni Annunziata. Ma anche i miei non amici (non mi piace chiamarli nemici, perché non ritengo di averne anche se forse sbaglierò). Mi hanno aiutato a crescere. Tutti. E hanno reso ancora più forte la mia fiducia nella giustizia».