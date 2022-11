Blitz nello staff del film "The Equalizer 3": droga nelle camere, due arresti Sequestrati 120 grammi di cocaina, a finire in manette due addetti al catering

Droga negli alloggi dello staff di produzione del film "The Equalizer 3” con protagonista Denzel Washington. Blitz, oggi pomeriggio, dei carabinieri della compagnia di Amalfi.

Il blitz

I militari hanno perquisito le camere d’albergo degli operatori, tecnici e addetti al film, le cui riprese sono in corso in questi giorni in vari punti della Costiera.

Stando a quanto si apprende, nel corso delle verifiche, i militari diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio hanno sequestrato 120 grammi di cocaina in una camera. A finire in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio sono stati due addetti al catering, di nazionalità italiana.

I due sono ai domiciliari presso la struttura alberghiera di Maiori in cui alloggiano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il dramma nella serata di ieri

I controlli sono scattati a seguito dell'improvvisa morte del 55enne responsabile del catering, deceduto a seguito di un infarto, nella serata di ieri.