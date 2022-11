Raid vandalico a Salerno: distrutte trenta auto, fermato un uomo E' avvenuto tra la zona di Forte La Carnale e quella di Torrione alto

Notte di follia a Salerno dove sono state danneggiate circa 30 auto tra la zona della Carnale e quella di Torrione alto. Il raid, presumbilmente, è avvenuto tra le 2 e le 4 del mattino. La Polizia di Stato ha fermato il presunto responsabile, un cittadino straniero che ora si trova in caserma. L'uomo, da quanto si apprende, sarebbe stato colto in flagranza.

Finestrini rotti e furto di oggetti

I raid, come detto, hanno interessato diverse zone della città. A Torrione alto sono state danneggiate diverse vetture che erano parcheggiate tra via Cosmo Vestuti e nel parcheggio che si trova poco distante. L'autore ha mandato in frantumi i vetri dei finestri e, in alcuni casi, ha portato via qualche oggetto di valore. Stesso modus operandi e stessi danni sono stati effettuati nei pressi del Forte La Carnale. Rabbia tra i residenti che hanno chiesto più sicurezza per il quartiere.

Fortunatamente gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti subito a dare una risposta, fermando il presunto autore del raid vandalico. La sua posizione, adesso, è al vaglio degli investigatori.