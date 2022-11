Incidente stradale sull'A2 del Mediterraneo: 2 feriti, uno è grave A scontrarsi due auto, i conducenti sono stati portati in ospedale

Paura nella serata di ieri lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Eboli. A scontrarsi due auto. Due persone sono rimaste ferite, una è grave.

La ricostruzione dell'incidente

Una Fiat 500 e Un'Audi A3, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Nel violento impatto i due conducenti sono rimasti feriti, uno di loro è in condizioni critiche. Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso.

Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas, per la messa in sicurezza dell'area e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.