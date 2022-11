Abusi edilizi a Castellabate: scatta l'ordinanza di demolizione L'attività investigativa è stata eseguita dai carabinieri forestali

Abusi edilizi a Castellabate. I carabinieri forestali della locale stazione, diretti dal maresciallo Giovanni Saviello, hanno accertato l'attività irregolare in località Annunziata.

Le contestazioni

I militari forestali hanno appurato la realizzazione di opere di demolizione di un vecchio manufatto in pietra con ricostruzione dello stesso con una struttura allo stato grezzo in cemento armato. Nello specifico, il proprietario aveva realizzato fondazioni, travi, pilastri, il primo solaio e un muero di contenimento. Inoltre, i carabinieri hanno accertato che l'area di scavo ha provocato la modificazione della conformazione dell'area esterna. Complessivamente, la nuova struttura ha una superfice di 120 metri quadri e lo scavo ha interessato un volume di circa 90 metri cubi. Tutte le opere sono state realizzate in assenza del necessario nulla osta in un’area inserita in una Zona D della perimetrazione definitiva del Parco.

Ordinanza di demolizione

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha disposto l’ordine di abbattimento delle opere abusive arrivate da parte del direttore del Parco. Qualora il proprietario non dovesse procedere all’eliminazione degli abusi edilizi, l’Ente con sede a Vallo della Lucania avvierebbe la procedura in danno.