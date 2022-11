Evade dai domiciliari a Verona e si rifugia in un b&b nel Salernitano: arrestata In manette una 37enne di origini siciliane: è stata associata al carcere di Salerno

Era ai domiciliari, in Veneto, per rapina. Ma nei giorni scorsi era evasa, facendo perdere le sue tracce. Fino a quando non è stata beccata dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino in un B&B della zona.

Arrestata una 37enne di origini siciliane. La donna si trocava agli arresti domiciliari a Verona. Me negli scorsi giorni era evasa, trovando rifugio nella struttura ricettiva della Valle dell’Irno. Fermata dai militari, è stata associata al carcere di Salerno.