Incidente tra Cava e Nocera Superiore, muore noto fisioterapista di Salerno La vittima era a bordo di una moto: lo schianto fatale nella notte, nei pressi di una rotatoria

Aveva 36 anni G.C., il centauro che ha perso la vita questa notte in via XXV luglio a Cava de' Tirreni, lungo la strada che conduce a Nocera Superiore.

Fatale lo schianto contro una rotatoria nei pressi di un bar della zona, in direzione Nocera. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Probabile che abbia perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro lo spartitraffico per poi essere sbalzato sull'altra corsia.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di Cava de' Tirreni, che hanno eseguito i rilievi ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

La vittima, classe '87, è un noto professionista di Salerno. Di professione fisioterapista, era uno dei punti di riferimento nella sua professione.

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli