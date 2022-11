Chiama la madre preoccupata dopo il sisma delle Marche: è morta da 2 mesi L'anziana, originaria di Vallo della Lucania, è stata trovata nella propria abitazione priva di vita

Ha telefonato al telefono la madre, preoccupata dopo il sisma che ha interessato ieri le Marche, senza però ricevere risposta. Allora, la figlia ha deciso di chiamare il 112. Ma all'arrivo delle forze dell'ordine sul posto, la triste scoperta: la madre, 78enne, originaria di Vallo della Lucania, ma residente ad Ancona, era morta.

Il decesso

La morte della donna risalirebbe a circa due mesi fa. Il corpo era già in avanzato stato di decomposizione all'interno dell'appartamento della donna, ad Ancona. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia di Ancona. Secondo il medico legale, la donna sarebbe morta da circa due mesi e per cause naturali. L’anziana, era da anni residente nel capoluogo. Le due donne non si vedevano e sentivano da tempo per divergenze caratteriali. La salma della 78enne è stata affidata ai familiari.