Finto fotografo adesca 12enne via social e la stupra: arrestato 38enne di Eboli L'incontro sarebbe avvenuto a Battipaglia. L'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale

Avrebbe adescato una 12enne via social, spacciandosi per un fotografo e promettendole alcuni scatti gratis, per poi violentarla. E' stato arrestato dai carabinieri un 38enne di Eboli. I fatti, come ricostruisce il quotidiano La Città, in edicola oggi, risalgono allo scorso mese di luglio.

L'arresto

Le indagini, coordinate dalla procura di Salerno, sono partite immediatamente dopo la denuncia dei genitori della ragazzina.

Secondo quanto ricostruito, il 38enne l’avrebbe contatta su Instagram e avrebbe iniziato a chattare con lei, proponendole uno shooting. L'incontro tra il presunto pedofilo e la 12enne sarebbe avvenuto a Battipaglia.

In un luogo appartato, la ragazzina sarebbe stata violentata.

Ad incastrare il presunto pedofilo, le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso la scena e confermato l’accaduto.

Nella giornata di ieri, quindi, i carabinieri, con la Polizia Postale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, condotto a Fuorni. All’interno dei suoi dispositivi elettronici, sequestrati, sarebbe stato trovato materiale pedopornografico.