Non si ferma all'alt e cerca di investire vigile: arrestato 30enne E' successo nel porto di Agropoli

Non si sarebbe fermato all'alt, sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale mentre correva ad alta velocità a bordo di una moto. Arrestato un 30enne di Castellabate.

La dinamica dell'arresto

Il ragazzo di 30 anni, residente a Castellabate e già sottoposto all’obbligo di firma, è stato arrestato ieri ad Agropoli, mentre correva ad alta velocità a bordo di una moto al Porto. Non appena ha visto i caschi bianchi, si è dato alla fuga ma è stato tempestivamente bloccato tra via Selva e via San Francesco.

Il 30enne, durante dei controlli, si sarebbe rifiutato di fornire la propria identificazione e sarebbe stato sorpreso senza neanche la patente e con l’assicurazione della vettura scaduta. Avrebbe poi tentato nuovamente di scappare provando ad investire un agente, provocandogli delle lesioni. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di esibire documenti, lesioni e minacce. E' stato posto presso la casa dei genitori agli arresti domiciliari.

Il 30enne è fuggito una seconda volta

Ma pochi minuti dopo il 30enne è stato nuovamente notato sul territorio di Agropoli con l’aiuto di un congiunto, nel tentativo di riprendersi la moto. Non riuscendo nell’intento, si è recato presso il Comando per minacciare l’agente che lo aveva fermato. E' poi scappato nuovamente, nascondendosi al pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dov’è è stato raggiunto e arrestato per la seconda volta dalla Polizia Municipale per evasione. E' stato posto ancora una volta ai domiciliari.