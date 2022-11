Abusi edilizi a Castellabate, in azione i carabinieri forestali I militari sono intervenuti nella frazione Alano per accertare le irregolarità

Il reparto carabinieri Parchi, stazione di Castellabate, agli ordini del maresciallo Giovanni Saviello, ha accertato la realizzazione di abusi edilizi in località Alano.

I fatti

Secondo quanto accertato, nell’area antistante un preesistente manufatto, sarebbe stato realizzato un muro di contenimento in blocchi di cemento di lunghezza pari a circa 6,40 m. e altezza massima pari a circa 3,60 m, e una struttura metallica costituita da 3 pilastri in ferro bullonati al suolo e posti a una distanza di circa 4,90 m. dal predetto muro, cui risulta poggiare la struttura in parola, che presenta una copertura, di altezza variabile dai 2,80 m. ai 3,60 m., costituita da un reticolo di travi in ferro. Tali interventi sono stati eseguiti senza ottemperare agli obblighi di legge e senza il nulla osta dell’ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ora le strutture dovranno essere demolite entro tre mesi.