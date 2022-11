Era destinataria di un ordine di carcerazione, 38enne arrestata in autostrada La donna è stata fermata dagli agenti della Polizia stradale di Eboli

Sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione ma gli agenti della Polizia stradale di Eboli l'hanno sorpresa in un'area di servizio dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Per questo motivo è stata tratta in arresto una donna di 38 anni di Pomigliano D'Arco. Gli agenti l'hanno sopresa nell'ambito dei consueti servizi di vigilanza e controllo stradale. A tradire la donna è stato il suo comportamento agitato e nervoso. I poliziotti, pertanto, hanno deciso di procedere ad un controllo approfondito.

Nel corso dell’attività è emerso che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 11 novembre dalla Corte di Appello di Napoli per una pena residua detentiva di 4 anni, 7 mesi e 11 giorni. A seguito del provvedimento la 38enne si era resa irreperibile. Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che la donna era sprovvista di patente di guida - perché mai conseguita - ed era alla guida di un'auto priva di assicurazione.

La donna arrestata, su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stata condotta nella Casa Circondariale di Salerno.