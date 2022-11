Studente suicida in un college di New York: la procura nega l'azione penale Lo ha deciso la procura della Contea di Westchester: Claudio era originario di Battipaglia

Claudio Mandia, studente liceale di Battipaglia, si era tolto la vita dopo essere rimasto in isolamento per quattro giorni in un college di New York. Una storia tragica, per la quale la famiglia ha chiesto di vederci chiaro. Ma nelle scorse ore la procura della Contea di Westchester ha deciso di non procedere penalmente contro l'istituto frequentato da Claudio Mandia e nel quale il giovane si tolse la vita a febbraio, alla vigilia del suo 18esimo compleanno. A comunicarlo è stata la polizia di Mt. Pleasant che ha indagato sul caso. «La procura ha stabilito che non ci sono gli estremi per procedere penalmente», si legge nel documento.