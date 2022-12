Rogo in una casa a Sicignano degli Alburni: salvato un uomo I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle tre di stanotte

Paura nella notte nel comune di Sicignano degli Alburni, in località Castelluccio per un rogo sviluppatosi in un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e salvato un uomo.

La ricostruzione del rogo

Intorno alle tre di questa notte, per cause ancora non chiare, si è sviluppato un incendio in una casa al piano terra a Sicignano degli Alburni, in località Castelluccio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. L'appartamento era totalmente invaso dalle fiamme, due le bombole di gpl che secondo i caschi rossi sarebbero coinvolte nel rogo. Salvato l'uomo che si trovava in casa i vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza le due bombole. Sul posto un'autobotte della sede centrale. Al termine delle operazioni l'appartamento è stato dichiarato inagibile.