Bambina di cinque anni investita da un'auto a Battipaglia La piccola era in strada con la madre, ha riportato diverse ferite

Momenti di paura a Battipaglia dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato in via Parmenide.

La ricostruzione dell'incidente

La bambina era in strada in compagnia della madre, nei pressi della scuola Penna, quando una vettura, una Lancia Y è sopraggiunta investendola. La donna alla guida dell'auto, originaria di Battipaglia, si è fermata e ha chiamato i soccorsi, il 118 e le forze dell'ordine.

Un'ambulanza ha condotto la piccola, che ha ricevuto sul posto i primi soccorsi, in ospedale. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, identificando la conducente. La piccola ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita.