Rubano cibo e alcolici per 2.500 euro nei supermercati: denunciati 2 stranieri Le accuse furto e ricettazione. In azione i carabinieri a Nocera Superiore

I carabinieri della stazione di Nocera Superiore hanno denunciato in stato di libertà, per furto e ricettazione, due uomini di origine georgiana. I due, senza fissa dimora, hanno precedenti specifici di polizia.

La ricostruzione dei furti nei supermercati

I carabinieri della locale stazione stavano effettuando dei controlli alle attività commerciali quando avrebbero notato un'auto sospetta all'interno di un parcheggio di un supermercato, con a bordo due persone. I militari hanno così proceduto con il controllo dei documenti dei due stranieri e con le perquisizioni. Controlli che sono stati estesi anche al veicolo, dove i carabinieri avrebbero ritrovato nel portabagagli numerosi generi alimentari e costosi superalcolici, per un valore totale di 2500 euro. In seguito ad accertamenti i carabinieri avrebbero accertato che la merce è risultata essere frutto di furti in due supermercati della zona. Il bottino è stato dunque poi restituito ai legittimi proprietari. I due presunti autori dei furti sono stati invece denunciati alla Procura di Nocera Inferiore.