Fiamme in casa, 25enne salvato dai vigili del fuoco a Vallo della Lucania Le fiamme sono partite probabilmente da una pentola lasciata sul gas.

Paura, stamattina, in un'abitazione, nel centro storico di Vallo della Lucania, per un incendio. La persona all'interno, un 25enne di origine straniera, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto nel quartiere di San Pantaleone.

La ricostruzione

Il fuoco è divampato improvvisamente in casa, probabilmente a causa di una pentola lasciata sul gas. Il giovane è riuscito a dare immediatamente l’allarme e grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania è stato soccorso. I caschi rossi hanno infatti salvato il ragazzo e domato le fiamme, mettendo in sicurezza lo stabile.