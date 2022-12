Abusi edilizi a Castellabate, operazione dei carabinieri forestali I militari hanno sequestrato l'immobile e deferito tre persone

A Castellabate, in località San Leo, i carabinieri della locale Stazione Parco, agli ordini del maresciallo Giovanni Saviello, hanno accertato la realizzazione di un intervento edilizio in difformità al permesso di costruire e al relativo nulla osta. I militari forestali hanno, infatti, appurato che un manufatto preesistente è stato demolito e ricostruito su due livelli in spregio alle prescrizioni impartite dal Comune, che che escludevano qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione dello stesso manufatto.

Gli accertamenti

Dagli atti del Comune di Castellabate è stata acquisita comunicazione del direttore dei lavori, non supportata tuttavia da alcun riscontro abilitativo, con la quale si rappresentava che il preesistente manufatto era parzialmente crollato e veniva ricostruito fedelmente. Alla luce di tutto ciò, i militari forestali hanno provveduto al sequestro dell’immobile e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 3 persone, il proprietario dell’area e committente dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore materiale dei lavori. Il Parco ha, quindi, emesso un’ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento.