Camion carico di carta prende fuoco, paura nella zona industriale di Battipaglia Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e ad abbandonare in tempo il veicolo

Momenti di paura questa mattina a Battipaglia, dove intorno alle 5:30 un camion ha preso fuoco. Il mezzo trasportava imballaggi di carta e cartoni, che hanno fatto da combustibile per il rogo.

Il conducente si è reso conto in tempo di quanto stava accadendo e per fortuna è riuscito ad abbandonare il mezzo pesante e mettersi in salvo.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che non hanno potuto impedire la distruzione pressoché totale del camion. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia: l'ipotesi principale è che possa essersi trattato di un guasto.