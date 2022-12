Incidente tra Agropoli e Capaccio, muore automobilista di 45 anni L'uomo era alla guida di una Opel che si è scontrata con una Mercedes. Disposta l'autopsia

Tragedia tra Agropoli e Capaccio Paestum, dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale. Si tratta di un 45enne, Salvatore De Martino.

L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio in località Santa Venere, lungo la SP276 in direzione Paestum, quando il 45enne, a bordo della sua Opel Meriva, per cause ancora da accertare, nei pressi dello svincolo sulla SS18 si è scontrato con una Mercedes guidata da una donna.

La vittima è andata a sbattere contro un albero. Il 45enne, trasportato in ospedale, è deceduto in serata.

La ricostruzione dell’esatta dinamica è affidata ai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Fabiola Garello. Disposto l’esame autoptico sulla salma.

Antonio Vuolo