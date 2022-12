Muore in auto per un malore alla vigilia di Natale: dramma ad Agropoli A perdere la vita un 50enne

Dramma ad Agropoli dove un 50enne è morto stroncato da un malore fatale, proprio la mattina della vigilia di Natale. E' Successo in zona Belvedere. L'uomo era alla guida della sua vettura quando si è sentito poco bene. Al momento del ritrovamento del corpo per lui non c'era più nulla da fare.

Inutili i soccorsi

Il dramma si è consumato questa mattina presto in via Belbedere, ad Agropoli. Il 50enne ha avvertito un malore mentre stava guidando. Da una prima ricostruzione di quanto successo pare abbia avuto il tempo di accostare e parcheggiare la macchina, vicino alle strisce pedonali. Il corpo senza vita è stato trovato intorno alle 8.30. Sono intervenute sul posto due ambulanze. Inutie ogni tentativo da parte dei sanitari di rianimare l'uomo.