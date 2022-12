San Valentino Torio, uomo armato di machete semina il panico in strada Il vice ministro Cirielli elogia i carabinieri per il pronto intervento

Oggi a San Valentino Torio, nella frazione di Casatori, un uomo di origini marocchine ha seminato il panico in strada. Armato di machete, ha cercato di fermare le auto in transito. Immediato l’arrivo dei carabinieri. «Mi complimento con i carabinieri di Sarno, guidati dal comandante Antonio Nasti, per la professionalità e il coraggio dimostrato. Il loro tempestivo intervento non solo ha consentito l’arresto dello straniero ma ha anche impedito fatti più gravi e, nel contempo, garantito la sicurezza dei cittadini», il commento del vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.