Deve scontare 8 mesi di carcere per furto aggravato: 49enne agropolese a Fuorni I fatti risalgono al 2014: la condanna per furto aggravato

Era stata arrestata per furto aggravato: una donna di 49 anni originaria di Agropoli è stata trasferita in carcere a Salerno, dove dovrà scontare 8 mesi di reclusione così come disposto dalla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania.

I fatti risalgono al 2014, quando la donna venne presa per il raid in casa: i carabinieri in queste ore hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario. La 49enne è stata accompagnata a Fuorni, così come annunciato dal Procuratore capo del tribunale vallese, Antonio Ricci.