Arrestato dai carabinieri baby rapinatore di Agropoli: ha appena 16 anni Ancora da identificare gli altri complici: nell'assalto portata via una collana d'oro

I carabinieri della stazione di Agropoli hanno dato esecuzione ad una ordinanza di collocamento in comunità, così come disposto dal gip del Tribunale per i minorenni di Salerno, nei confronti di un 16enne della cittadina cilentana.

Il minore è accusato di aver messo a segno una viuolenta rapina ai danni di un giovane turista, al quale avrebbe portato via una collana d'oro: il 16enne è stato incastrato dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal comandante Fabiola Garello, e della stazione locale guidata dal luogotenente Carmine Perillo. I militari hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, che si sono rivelati fondamentali per arrivare alla conclusione della indagini. Evidenza, questa, sottolineata anche dal procuratore del Tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato.

Il 16enne condotto in comunità potrebbe però essere solo il primo indagato: così come raccontato dal turista rapinato, infatti, all'azione violenta avrebbero preso parte anche altri giovani che sono in corso di identificazione. L'assalto era costato al turista lesioni e 15 giorni di prognosi: la sua testimonianza è stata fondamentale per gli investigatori, che sono arrivati al presunto responsabile.