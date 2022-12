Sequestro di botti illegali a Battipaglia: denunciato un 38enne Trovati oltre 10 kg di materiale pirico di categoria F2

Trovati oltre 10 kg di botti a casa di un 38enne di Battipaglia, in azione la polizia, l'uomo è stato denunciato. Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine in occasione della vigilia di Capodanno. Potenziate le attività di contrasto in ambito provinciale contro la detenzione e la vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi, disposte dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio.

L'intervento della polizia

Personale del commissariato di P.S. di Battipaglia è intervenuto presso l’abitazione di un 38enne, già noto alle forze dell'ordine, rinvenuto materiale pirico di categoria F2, per un peso complessivo di Kg 10,370 che è stato sottoposto a sequestro, evitandone in questo modo l’immissione sul mercato. Il 38enne è stato denunciato per violazione della normativa del settore, ai sensi dell’Art 678 c.p.