Incidente stradale ad Omignano Cilento: feriti tre bambini Preoccupano le condizioni di una bambina andata in arresto cardiaco

Grave incidente stradale, oggi pomeriggio, ad Omignano Scalo. A scontrarsi in pieno centro cittadino una Fiat Punto e una Fiat 500. Il bilancio è di tre bambini feriti, ma preoccupano in modo particolare le condizioni di una bimba di 6 anni. Sul posto è scattata subito la macchina dei soccorsi con un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania ed i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania.

I feriti

A bordo di una delle due auto viaggiava una famiglia, originaria del Marocco ma residente in zona da tempo, con due minori. Una bambina di 6 anni è andata in arresto cardiaco ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita in codice rosso in ospedale.

La ricostruzione

Al vaglio dei militari dell'Arma l'esatta ricostruzione del sinistro. Il traffico è starto bloccato in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi ed i successivi rilievi.