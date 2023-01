Incidenti nel Salernitano, due vittime: Omignano piange una bimba di sei anni Ad Eboli ha perso la vita uno straniero: è stato travolto da un'auto in località Santa Cecilia

Il 2022 si è chiuso con due incidenti mortali nel Salernitano, entrambi avvenuti nel sud della provincia. Ad Omignano ha perso la vita una bimba di 6 anni che, nel pomeriggio di ieri, era rimasta coinvolta in un grave incidente. Trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, era stata trasferita in serata al Santobono di Napoli dove il suo cuore ha smesso di battere. Nell'impatto, avvenuto lungo la strada statale 18, erano rimaste ferite quattro persone di cui tre bambini.

Un altro incidente è avvento in località Santa Cecilia, nel comune di Eboli. A perdere la vita è stato uno straniero che viaggiava in sella ad uno scooter. Fatale l'impatto con un'auto che percorreva la statale 18. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. L'identità della vittima è ancora sconosciuta.