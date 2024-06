Montecorvino Pugliano, sopralluogo di De Luca jr alla discarica di Colle Barone «Daremo continuità alla riqualificazione della discarica di Parapoti»

«Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo alla discarica di Colle Barone, a Montecorvino Pugliano, insieme al sindaco Alessandro Chiola. Si tratta di un intervento estremamente importante di 2 milioni di euro, finanziato grazie alla Regione Campania». Lo ha detto il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in zona.

«L'intervento consentirà di dare continuità al lavoro straordinario di riqualificazione fatto sulla discarica di Parapoti che dopo decenni è stata bonificata e messa in sicurezza con un investimento sempre della Regione Campania di 7 milioni e mezzo di euro e che oggi è diventato veramente un fiore all'occhiello di un progetto di riqualificazione. Siamo orgogliosi del lavoro che sta facendo la Regione Campania. Si sta completando una rivoluzione ambientale grazie alla sensibilità della Regione e in questo caso dell'amministrazione di Montecorvino Pugliano. Apriamo una pagina nuova in questa regione nonostante le inadempienze di un Governo che sta tagliando i fondi per le amministrazioni locali, per il Sud e per la cura e la messa in sicurezza del territorio e la tutela dell'ambiente. Andiamo avanti nonostante il governo grazie ad una regione sensibile a questi temi».