Salerno, nella festa provinciale l'Arma ricorda i carabinieri morti a Campagna La cerimonia in occasione del 210esimo anniversario della Benemerita

Ha preso il via alle 19, presso il "Lido dei carabiniere" sulla litornaranea di Salerno, la cerimonia per il 210esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma. Prima la cerimonia commemorativa per Claudio Pezzuto e Fortunato Arena (medaglie d'oro al valore militare, barbaramente assassinati nel 1992), poi la tradizionale festa con i reparti schierati.

Nel suo discorso, il comandante provinciale di Salerno, il colonnello Filippo Melchiorre, ha reso omaggio ai due carabinieri morti nell'incidente stradale di Campagna, Francesco Pastore e Francesco Ferraro.

Nel report annuale che ha preceduto le celebrazioni, l'Arma ha ricordato le oltre 35mila richieste d'intervento ricevute (poco meno di 300 al giorno) su tutto il territorio.

Tra i numeri dell'attività operativa il contrasto ai reati predatori (161 persone denunciate) e per rapina (34 arresti), ma anche l'attività quotidiana di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con oltre 300 persone segnalate.

Particolare attenzione anche ai reati di genere inquadrati nel cosiddetto "codice rosso", con più di 100 interventi a tutela delle vittime.