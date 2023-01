Nasconde la cocaina in un ovetto di cioccolato: arrestato In azione la polizia a Battipaglia

La polizia di Battipaglia ha arrestato un uomo per spaccio di droga. Il presunto pusher è stato beccato con della cocaina nascosta in un ovetto kinder.

L'arresto a Battipaglia

Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato B.D.A., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' stato trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina e di materiale per la pesatura e il confezionamento della polvere bianca. La droga era stata nascosta in un ovetto di cioccolato.