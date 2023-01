Giovane in scooter investito ad Agropoli da un'automobile: indagini in corso Il ragazzo in sella al mezzo a due ruote ha riportato diverse fratture

di Antonio Vuolo

Un giovane, a bordo di uno scooter, è stato investito, ieri sera, da un'automobile in via Marco Polo, ad Agropoli. Il ragazzo è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.