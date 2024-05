Milan, nuovo stop per Maignan: salta la sfida con la Salernitana Il francese chiude anzitempo la sua stagione. E suona l'allarme per gli Europei

Una brutta notizia per il Milan e per la Francia. Mike Maignan salterà la sfida di sabato sera a San Siro. Nuovo infortunio per il portiere rossonero, alle prese con un problema al dito che lo costringerà non solo a chiudere anzitempo il campionato di serie A ma anche a far scattare l’allarme per i prossimi Europei.

Al posto del francese toccherà a Sportiello, con possibile cameo anche di Mirante nei minuti finali. Pioli potrebbe lanciare dal primo minuto Kjaer e Giroud, pronti a dire addio ai rossoneri al termine della stagione. Poi sarà spazio a titolarissimi, con Pulisic e Leao pronti a completare il tridente.