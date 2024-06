Salernitana, domenica di riflessione per la cessione del club e per il tecnico Da domani riprenderanno i contatti con l'America. Intanto Sottil resta in pole position

Non è arrivata la definizione del futuro, eppure la settimana che sta per andare in rassegna è stata quella dei segnali importanti per la Salernitana. Da domani pomeriggio, in linea con gli orari americani, Danilo Iervolino e Maurizio Milan riprenderanno i contatti con Pierre Galoppi per accelerare la possibile cessione del club granata al fondo Brera Holdings. Dopo la prima proposta arrivata sul tavolo dei dirigenti granata, i contatti sono continui per trovare la quadra, far sì che gli statunitensi possano accontentare le richieste di Iervolino. Trattativa lunga, estenuante ma da perfezionare in tutti i dettagli prima della fumata bianca.

Sensazioni positive, con la Salernitana che spera di poter mettere un punto sulla vicenda nel corso della prossima settimana. Tra mercoledì e giovedì, il club granata vuole annunciare anche chi sarà il prossimo allenatore. Dopo aver fatto un passo importante con la nomina di Gianluca Petrachi come nuovo ds, ora serve una svolta sul fronte allenatore. In pole position c’è Andrea Sottil. Iervolino e Petrachi lo hanno messo in pole position, preparando anche la bozza di contratto dalla durata biennale. Il tecnico si dice lusingato dalla proposta granata ma dà priorità alla serie A, in attesa di capire quale sarà la scelta dell’Empoli per il post-Nicola. Allo stesso tempo, però l’idea di un declassamento verrebbe accettata solo ottenendo certezze sul piano tecnico, chiedendo alla società uno sforzo per costruire un organico importane.

In seconda fila ci sono le soluzioni Alberto Aquilani, cercato anche da Reggiana e Catanzaro, e soprattutto da Vincenzo Vivarini. L’allenatore vuole salutare il Catanzaro dopo la semifinale playoff raggiunta ma è nel mirino del Frosinone. La Salernitana ci fa un pensierino.