Salernitana terzultima ma la salvezza ora è a due punti La situazione in classifica resta difficile ma si è ridotto il distacco dalla permanenza in B

Una vittoria pesantissima. La Salernitana si sblocca. L’effetto Marino porta benefici, con il successo pesantissimo in zona salvezza che permette alla squadra granata di salire a quota 33 punti, scavalcando la Reggiana. I granata restano però in zona retrocessione diretta complice il guizzo della Sampdoria che con il successo con il Cittadella si mette a braccetto in zona spareggio a quota 35 punti. Due lunghezze del possibile spareggio per non retrocedere, due le lunghezze dalla salvezza diretta. A 35 punti infatti, oltre a Cittadella e Sampdoria, ci sono anche Brescia e Sudtirol. Una vera e propria bagarre. La Salernitana prova ad accelerare.