Settima sconfitta di fila per la Givova Scafati: vince la Reggiana (69-84) Longobardi: "Stagione negativa, chiediamo scusa. Puntiamo a chiudere la stagione con dignità"

La Givova Scafati rimedia la settima sconfitta consecutiva e la missione salvezza si complica sempre di più. La UnaHotels Reggio Emilia passa alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con il risultato di 69-84 nella ventiseiesima giornata della LegaBasket Serie A. "È importante, in questo momento come non mai, assumersi le responsabilità di quanto accaduto. - ha affermato il patron della Givova, Nello Longobardi - È una stagione evidentemente negativa, la partita di questa sera lo dimostra una volta di più. Non sono abituato a nascondermi, chiediamo scusa ai nostri tifosi, agli sponsor e a tutti quelli che amano questa società che, da anni, porta la città di Scafati a competere ai massimi livelli nazionali. Sono state fatte diverse scelte sbagliate dall’inizio dell’anno, ora puntiamo a chiudere la stagione con dignità, al termine faremo tutte le considerazioni necessarie”. "Ancora una volta, come successo in altri casi, non appena perdiamo fluidità offensiva la squadra fa fatica a rimanere compatta in difesa. - ha spiegato il coach gialloblu, Marco Ramondino - Complimenti a Reggio Emilia per il successo odierno, gli ultimi minuti del secondo quarto ci hanno visto in sofferenza, costringendoci ad inseguire e a subire un contraccolpo emotivo da cui non siamo stati in grado di venir fuori. Siamo molto rammaricati, la pressione di Reggio è stata costante sui nostri esterni e abbiamo palesato significative difficoltà nel creare qualcosa di rilevante dal punto di vista qualitativo con il pallone tra le mani”.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Givova Scafati - UnaHotels Reggio Emilia 69-84

Parziali: 24-23, 11-21, 14-19, 20-21

Scafati: Zanelli 30, Anim 3, Sangiovanni ne, Ulaneo, Sorokas 10, Miaschi 2, Pinkins 10, Cinciarini 24, Maxhuni 16, Akin 1, Sakota, Borrelli ne. All. Ramondino.

R. Emilia: Winston 21, Barford 15, Cheatman 6, Faye 8, Smith 10, Uglietti 8, Gombauld 9, Vitali 5, Grant 2, Chillo, Fainke, Bonaretti. All. Priftis

Arbitri: Attard, Borgioni, Nicolini