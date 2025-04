Salernitana-Sudtirol 2-1, Lochoshvili: "Iervolino ci ha caricato e aiutato" Le parole del georgiano: "Ora dobbiamo concentrarci perchè ci attendono due finali"

Luka Lochoshvili ha commentato Salernitana-Sudtirol 2-1 in mixed zone: “Vittoria molto importante, questo è uno scontro diretto che ci permette di guardare ai prossimi due scontri diretti con ottimismo. Vogliamo salvarci per questa città e per questa gente. Siamo partiti bene, gara di carattere vincendo tanti duelli e contrasti, siamo stati bravi. Questa è la strada giusta, i tifosi ci aiutano tanto e in casa dobbiamo vincerle tutte. Marino? Non è che cambiato tanto, ma il nuovo mister ha portato mentalità fresca, con nuovi allenamenti, è stato un nuovo inizio e speriamo di continuare così.

Atteggiamento? La squadra non è in un momento facile, capisco i tifosi che sono molto appassionati. C’è bisogno di gente con esperienza, non è facile giocare partite del genere, speriamo di aiutare gli altri. C’è tanta pressione, sia dai tifosi che dalla società, che ci chiede di non retrocedere.

Iervolino? E’ venuto in ritiro, è una persona molto intelligente, ci motiva molto bene e ha parlato molto bene in maniera positiva, lo sentirei parlare per ore e ore. Questo aiuta tanto, non lo conoscevo ma è stato molto positivo l’incontro, sappiamo che è molto importante per lui.

Prossime gare? Sono due finali, già a Cittadella si deve andare per i tre punti, il Cosenza in casa dobbiamo affrontarlo con due vittorie alle spalle, il calendario è positivo ed è tutto nelle nostre mani”.