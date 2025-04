Salernitana-Sudtirol 2-1, Marino: "Vittoria pesante, parole Iervolino preziose" Il tecnico: "Reazione importante, squadra ha dimostrato di essere unita"

Pasquale Marino ha commentato Salernitana-Sudtirol 2-1: “La squadra ha dimostrato voglia di lottare, hanno comunicato tanto, hanno dimostrato collaborazione, si sono mossi da gruppo unito e il risultato la premia perché è stato voluto, cercato. Il morale non era dei migliori ma il carattere si è visto. Ora dopo questa vittoria andiamo a Cittadella con uno stimolo in più, con una carica particolare, sicuri del calore della nostra gente. Non c’è tempo da perdere.

Iervolino? La vicinanza della proprietà è fondamentale. Ieri ci siamo parlati prima di incontrare alla squadra. Ha fatto un discorso motivazionale importante con i ragazzi che hanno incamerato il messaggio. La reazione si è vista. Quando tutte le componenti sono unite e più facile raggiungere gli obiettivi.

Sblocco psicologico? Vincere dà stimoli, ci permette di lavorare con serenità. L’approccio alla partita è stato positivo cercando di impostare il gioco. Dopo aver subito qualche ripartenza ci siamo impauriti ma poi siamo usciti alla distanza. Non abbiamo concesso tante occasioni seppur dopo il 2-1 sia subentrata l’ansia per il momento.

Prestazione? Abbiamo spinto molto con tre riferimenti offensivi e anche spingendo sulle fasce. Abbiamo giocato con personalità. Vincere aiuta a vincere e permette di superare momenti di difficoltà, cercando di gestire anche alcune situazioni complicate.

Miglioramenti? Bisogna farlo su tutto ma serviva personalità e questa squadra lo ha fatto, anche soffrendo un Sudtirol ostico e strutturato. Però questa squadra è conscia di avere qualità importanti.

Arbitraggio? Non credo abbia inciso, parliamo di un arbitro con esperienza in serie A.

Prova difensiva? Tutti hanno fatto bene, difficile elogiarne uno.

Attaccanti? Hanno fatto tanto al netto del gol che manca. Si sono battuti tanto. Ci sono state tante occasioni ma premierei anche l’apporto che hanno dato alla squadra. Penso a Cerri che ha fatto sponde importanti, giocando per la squadra. Poi anche i gol degli altri calciatori valgono uguale. Anzi, sono felice per il gol che è arrivato da un esterno all’altro”.