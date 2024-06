Scarichi anomali nel fiume Secchio, indagini di carabinieri e Arpac Liquido colorato da una tubazione, via agli accertamenti

Liquido dalla colorazione anomala e maleodorante fuoriesce da una tubazione di scarico in un tratto del fiume Secchio a Sant'Arsenio, in provincia di Salerno.

Sul posto, lungo la Pedemontana, e più in particolare nelle vicinanze del ponte di Via Annunziata, sono immediatamente intervenuti i carabinieri forestali, tecnici del Comune e dell'Arpac che, successivamente, hanno effettuato prelievi presso diversi opifici che operano nelle vicinanze del tratto d'acqua interessato allo scarico abusivo.

Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, in via precauzionale e in attesa dei risultati dei prelievi, ha invitato i cittadini a non utilizzare per scopi irrigui l'acqua del fiume Secchio.