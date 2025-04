Salernitana: Marino è in pole, il club non chiude la porta a Iachini Ore decisive, il club cerca una soluzione alla crisi tecnica

Roberto Breda è ad un passo dal lasciare la panchina della Salernitana. Pasquale Marino è la candidatura più vicino per la sostituzione. In mattinata nuovi contatti con il tecnico siciliano che sembra aver superato la concorrenza di Giuseppe Iachini e Davide Ballardini nella corsa alla sostituzione dell'allenatore trevigiano.

Il club granata però non ha ancora sciolto le riserve e tiene in piedi la pista Giuseppe Iachini. Il tecnico col berretto sarebbe il preferito ma il clima di terremoto tecnico alla Sampdoria sta spingendo a riflessioni sempre più forti sulla destinazione granata. Tempi supplementari, Marino è pronto ad accettare, confermando la sua disponibilità anche in mattinata dopo i primi contatti di ieri. Il club granata è pronto a sciogliere le riserve: ci si prepara alla rivoluzione.