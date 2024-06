Agropoli, impatto sulla Cilentana: ferite due persone, strada chiusa per ore La strada è rimasta chiusa per ore

Lungo la strada statale 18VAR “Cilentana” la circolazione è stata ripristinata, intorno alle ore 10 di questa mattina, a seguito di un incidente avvenuto questa notte in corrispondenza del km 103,400 ad Agropoli. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di due persone e rendendo necessaria la chiusura della tratta stradale durante le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e pulizia del piano viabile.

Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un 35enne che è stato soccorso e trasportato d'urgenza nell'ospedale di Vallo della Lucania, per poi essere trasferito in elisoccorso al "Cardarelli". E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale "San Luca" anche una 20enne rimasta coinvolta nell'impatto. Accertamenti si sono resi necessari anche per una bimba che si trovava in una delle auto coinvolte e che è stata soccorsa dai sanitari del 118.