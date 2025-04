Tommasetti (Lega): con la sentenza della Consulta ha vinto la legalità La bocciatura del terzo mandato: uno sperpero di denaro pubblico

“La vittoria della legalità”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, sulla decisione della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge di Vincenzo De Luca per garantirsi la candidatura a un terzo mandato alla guida di Palazzo Santa Lucia.

“Uno sperpero di denaro che ha tenuto la Regione bloccata per sette mesi – sentenzia Tommasetti – Eravamo certi di questa decisione che finalmente ristabilisce la verità e apre la strada a una normale sfida elettorale. Nel caso di De Luca non si è mai trattato del terzo mandato ma di una legge ad personam contro cui abbiamo condotto una battaglia sacrosanta, che oggi ha dato i suoi frutti. Ora tutti al lavoro come Lega e centrodestra in vista del voto”.