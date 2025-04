Marina d'Arechi, altri investimenti e arriva il nuovo socio dalla Spagna In arrivo più ormeggi e la struttura alberghiera al posto della galleria commerciale

Nuovi investimenti per Marina d'Arechi, che ha portato il proprio capitale sociale a 36milioni 200mila euro per potenziare la struttura finanziaria e l'indice di patrimonializzazione.

"A seguito dell’aumento del capitale sociale, il Gruppo Gallozzi, azionista di controllo, che ha progettato e realizzato Marina d’Arechi con risorse interamente private, ha valutato di allargare la compagine societaria, con la partecipazione del 25% al gruppo OCIBAR S.A., importante operatore spagnolo attivo da 35 anni nel settore, con significativi interessi nei porti turistici di Tarragona - specializzato in giga-yachts - Palma de Mallorca, Ibiza e Valencia", si legge in una nota della società.

Il Consiglio di amministrazione di Marina d’Arechi sarà composto da quattro membri, di cui tre indicati dal Gruppo Gallozzi ed uno dal Gruppo Ocibar. Al Gruppo Gallozzi, titolare del 75% del capitale sociale, spetterà la nomina del presidente e dell’amministratore Delegato. Entrambe le cariche continueranno ad essere ricoperte da Agostino Gallozzi.

“L’alleanza con Ocibar - dichiara Agostino Gallozzi, presidente di Gallozzi Group e di Marina d’Arechi - accompagnerà Marina d’Arechi in una nuova fase di crescita, anche in ambito internazionale. In considerazione dell’attuale domanda di posti barca non ancora soddisfatta, abbiamo ipotizzato una ottimizzazione delle aree già in concessione, con la realizzazione di nuovi ormeggi. Per le aree retroportuali, abbiamo immaginato, a parità di superfici, una modifica della originaria destinazione d’uso da galleria commerciale a struttura alberghiera, così da sostenere la vocazione della città di Salerno nell’ambito del turismo di qualità.”

"Marina d'Arechi – commenta Antonio Zaforteza, CEO di Ocibar - è uno dei migliori esempi di successo nello sviluppo di Marine nel Mediterraneo, realizzato a Salerno ed affacciato sulla Costiera Amalfitana, Capri, Ischia, il Cilento, con ancora un notevole potenziale di crescita. La nostra alleanza valorizzerà ulteriormente questo porto turistico e lo integrerà in una proposta di valore, unica per i suoi clienti e per quelli dei vari porti turistici di Ocibar, con l’offerta di una rete di marine di altissima qualità, che unisce località iconiche e strategiche del Mediterraneo”.

I numeri di Marina d’Arechi:

- 950 posti barca fino a 100 metri

- 340mila metri quadrati di specchio acqueo

- 6,2 km di banchine destinate all’ormeggio

- 85 milioni di euro di investimenti già effettuati