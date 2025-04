La Consulta boccia il terzo mandato, Bicchielli: "E' finito il deluchismo" Il deputato di Noi Moderati: sempre creduto nella chiarezza delle regole e nella Costituzione

"Accogliamo con grande soddisfazione la netta e inequivocabile pronuncia della Corte Costituzionale riguardo alla legge della Regione Campania sul cosiddetto 'terzo mandato'. La decisione ristabilisce un principio fondamentale di legalità e di rispetto delle norme repubblicane, chiarendo una volta per tutte che non è possibile aggirare con artifici legislativi i limiti posti alla rieleggibilità. Oggi finisce il 'Deluchismo'". Lo dichiara Pino Bicchielli, vicecapogruppo di Noi Moderati alla Camera nonché responsabile nazionale enti locali del partito.

"Come Noi Moderati, abbiamo sempre creduto nella chiarezza delle regole e nel rispetto della Costituzione. Il tentativo, pur legittimo nel dibattito politico, di interpretare in maniera 'originale' il divieto del terzo mandato, è stato oggi fermamente respinto dalla Consulta. In Campania si apre ora una nuova fase, nella quale il confronto politico potrà svolgersi su basi chiare e condivise, nel pieno rispetto delle regole democratiche. Come Noi Moderati – conclude Bicchielli – auspichiamo che questa decisione segni un ritorno alla serietà e al rispetto delle istituzioni in Campania. La chiarezza delle regole è un elemento essenziale per la salute della nostra democrazia. Non solo il suo partito, ma anche lo Stato mette fine al 'Deluchismo'. Da oggi la Campania potrà scrivere una nuova pagina e potrà davvero essere libera. Sono certo che il centrodestra saprà presentarsi al voto con le migliori energie possibili per non deludere le attese dei cittadini campani".