Angri, 35enne trovato in una pozza di sangue in strada: s'indaga per omicidio L'aggressione potrebbe essere scaturita al culmine di una lite avvenuta nei locali della movida

Tragedia nella notte ad Angri dove un 35enne è stato ritrovato morto in strada in una pozza di sangue. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese, indagano per omicidio. Sul corpo del giovane, infatti, sono stati rinvenuti i segni di diversi fendenti. L’aggressione è avvenuta dopo le 3 in via Risi. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e delineare il movente. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che l’aggressione possa essere scaturita a seguito di una lite avvenuta nei locali della movida. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, sono state delegate ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, insieme ai colleghi della scientifica, hanno effettuato tutti i rilievi sul luogo della tragedia.