Commerciante agropolese deceduto in Toscana: ieri l’autopsia Bisognerà attendere 90 giorni per sapere i risultati dell’esame autoptico

Si è svolta, ieri pomeriggio, presso l’obitorio “Campo di Marte” di Lucca, l’autopsia sul corpo di Giovanni Palma, il 76enne commerciante di Agropoli deceduto nei giorni scorsi dopo un intervento alla tiroide eseguito all’interno di un centro specializzato in Toscana.

L'esame autoptico

L’accertamento tecnico irripetibile si è tenuto alla presenza dei due consulenti tecnici nominati dalla procura di Lucca e dei consulenti delle parti in causa. Bisognerà, ora, aspettare l’esito dell’esame autoptico, atteso entro novanta giorni, per capire cos'è accaduto al commerciante agropolese in seguito all’intervento sanitario

L'accusa

Intanto, i magistrati toscani hanno delineato anche il quadro accusatorio, ipotizzando il reato di omicidio colposo nei confronti di tre medici della struttura sanitaria privata, ai quali sono stati già notificati nei giorni scorsi gli avvisi di garanzia. Si tratta di un atto dovuto per un’indagine che è solamente agli inizi.